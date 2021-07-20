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Для украинских педагогов закупят 60 тысяч ноутбуков

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Для украинских педагогов закупят 60 тысяч ноутбуков

Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки Украины планируют закупку 60 тыс. ноутбуков до конца 2021 года для педагогов школ с целью организации дистанционного обучения в рамках борьбы с последствиями COVID-19 во время образовательного процесса.

«Каждый учитель должен быть обеспечен необходимой техникой ... Именно потому Министерство образования и Минцифры запустило это проект „Ноутбук каждому учителю“. Это государственная субвенция на приобретение ноутбуков для учителей ... 60 тыс. ноутбуков для учителей — это наш план на 2021 год», — заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции Валерия Ионан во время онлайн-брифинга относительно государственной субвенции на приобретение ноутбуков для педагогов, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, уже в октябре 2021г. ожидаются результаты первых торгов, подведение итогов по ценам и необходимому количеству ноутбуков, в ноябре 2021 года будут подведены результаты последнего этапа торгов.

Как отметил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Артур Селецкий, «в настоящее время все области Украины уже получили государственные субвенции на закупку ноутбуков и начинают процесс распределения полученных средств».

«Некоторые области Украины уже начинают закупку ноутбуков для педагогов. Еще вчера у нас было 6,5 тыс. компьютеров, заявки по которым подали на закупку, а уже сегодня 8 тыс.», — сказал он.

Распределение закупленных ноутбуков будет производиться областными администрациями между учреждениями образования, в которых количество персональных компьютеров меньше, чем количество педагогических работников. В первой очереди стоят учреждения общего и среднего образования с количеством не менее 250 учеников и опорные учреждения с количеством не менее 200 учеников. Во второй очереди учреждения общего среднего образования с количеством менее 100 учеников.

В настоящее время на сайте Министерства цифровой трансформации можно ознакомиться с картой по планам закупок ноутбуков по областям, количеству школ, которые планируют получить ноутбуки и общей потребности педагогов в них.

Финансирование закупки технических средств будет производиться за счет государственной субвенции с привлечением финансовой помощи органов местного самоуправления. Также организаторы проекта «Ноутбук каждому учителю» рассчитывают на помощь представителей бизнеса.

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По словам Селецкого, средняя стоимость ноутбука составляет 20 тыс. 40 грн. Больше всего средств из бюджета на закупку выделено для Днепропетровской и Киевской областей более 70 млн. грн каждой в зависимости от количества учеников.

Формула расчета потребности учреждений образования в ноутбуках для педагогов не предусматривает необходимости их выделения для учителей технических и спортивных специальностей.

ноутбуки, учитель
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