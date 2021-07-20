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Стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку — 2»

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Стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку — 2»

Власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по теме «Северного потока 2».

«США и ФРГ близки к соглашению по поводу „Северного потока 2“. Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины», — пишет агентство со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

Отмечается, что это означает уступку со стороны канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая до этого отказывалась принимать какие-либо меры против Кремля из-за газопровода, заявляя, что такая угроза только еще больше политизирует проект, который является чисто коммерческим.

По данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС. «В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей», — сообщает агентство.

Кроме того, отмечает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Вашингтоне, формулировки в соглашении выбраны намеренно двусмысленные, поскольку США не хотят давать России «дорожную карту» своего возможного ответа на «какое бы то ни было зловредное поведение». Источник не исключает, что возможной ответной мерой может стать ограничение поставок газа в ФРГ из России.

Газета Handelsblatt в свою очередь написала, что власти Германии готовы углубить энергетическое партнерство с Украиной ради заключения сделки с США.

По ее информации, правительство ФРГ намерено решить проблемы безопасности и готово расширить поддержку, оказываемую Киеву. Цель состоит в том, чтобы помочь Украине стать партнером при переходе европейских стран на альтернативные источники энергии.

В сообщении указывается, что, как ожидается, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

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На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден провели переговоры и затронули на них тему «Северного потока 2». Байден заявил, что выразил Меркель опасения по поводу проекта «Северный поток 2», и в целом лидеры согласились, что нельзя позволять Москве использовать энергетику для давления на соседние страны.

Меркель со своей стороны заявила, что газопровод «Северный поток 2» не должен стать заменой транзиту газа через Украину. Она предупредила, что ФРГ «будет активна, если Россия будет лишать Украину права на транзит».

Северный поток-2
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