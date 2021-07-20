На «Ровноазоте» произошел взрыв

На территории ЧАО «Ровноазот», входящего в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, произошел взрыв, сообщает во вторник местное издание «Волынские новости» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Видео и фото с места событий публикуют в соцсетях, в частности в Фейсбук-сообществе «Твое Ровно». В комментариях жители пишут, что произошел выброс азотной кислоты и рекомендуют закрывать окна.

«Радио ТРЕК» со сслыкой на собственные источники стало известно, что взрыв на заводе произошел. По предварительной информации, там произошла утечка нитрозных газов.

Согласно информации и снимкам с места происшествия, в результате взрыва образовалось облако желто-оранжевого цвета, которое направилась в сторону областного центра и его северных окрестностей.

В свою очередь пресс-служба «Ровноазота» сообщила, что на предприятии имела место нештатная ситуация - разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет. Показатели качества воздуха на текущий момент находятся в пределах допустимых норм.

«Угрозы окружающей среде и населению нет. Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия и дальнейшую отгрузку продукции согласно заключенным контрактам», - отметили там.