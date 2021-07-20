Войти
Лукашенко предложил Литве «не бесплатно» решить проблему с мигрантами
дружба народов
Лукашенко предложил Литве «не бесплатно» решить проблему с мигрантами
Зеленский хочет конкретики от саммита «Восточного партнерства»
евроинтеграция
Зеленский хочет конкретики от саммита «Восточного партнерства»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

происшествие
RSS

На «Ровноазоте» произошел взрыв

336
На «Ровноазоте» произошел взрыв

На территории ЧАО «Ровноазот», входящего в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, произошел взрыв, сообщает во вторник местное издание «Волынские новости» со ссылкой на очевидцев происшествия.

Видео и фото с места событий публикуют в соцсетях, в частности в Фейсбук-сообществе «Твое Ровно». В комментариях жители пишут, что произошел выброс азотной кислоты и рекомендуют закрывать окна.

«Радио ТРЕК» со сслыкой на собственные источники стало известно, что взрыв на заводе произошел. По предварительной информации, там произошла утечка нитрозных газов.

Читайте также: В Крыму снова появилось немецкое подсанкционное оборудование

Согласно информации и снимкам с места происшествия, в результате взрыва образовалось облако желто-оранжевого цвета, которое направилась в сторону областного центра и его северных окрестностей.

В свою очередь пресс-служба «Ровноазота» сообщила, что на предприятии имела место нештатная ситуация - разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет. Показатели качества воздуха на текущий момент находятся в пределах допустимых норм.

«Угрозы окружающей среде и населению нет. Предприятие работает в штатном режиме. Чрезвычайная ситуация не повлияла на работу производственных цехов предприятия и дальнейшую отгрузку продукции согласно заключенным контрактам», - отметили там.

Ровноазот
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 20 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

«Северный поток-2» как символ нового расклада сил Россия-Украина-ЕС

Новости, связанные с проектом «Северный поток-2», интересны тем, что они как в капле воды отражают хитросплетения и взаимосвязи европейской политики – и в плоскости Россия-ЕС, и в плоскости Украина-ЕС, и в плоскости Россия-Украина.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Экспериментальная аналитика с элементами прогноза

Ничего особенного, отличного от уже пережитого в 1990-е и 2010-е, не произойдет. Немного социального напряжения и идеологической истерики.
Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016