Бежавшему в Майами молдавскому олигарху Плахотнюку запретили въезд в США

Соединенные Штаты закрыли въезд молдавскому бизнесмену и экс-главе Демократической партии Владимиру Плахотнюку, сообщил в интервью Europa Libera посол США в Молдове Дерек Хоган. По его словам, санкции связаны с обвинениями в адрес Плахотнюка в коррупции.
«С начала прошлого года мы ввели санкции против него, у него больше нет шанса вернуться в Соединенные Штаты из-за его участия в масштабной коррупции», — заявил Хоган.
Плахотнюк занимается бизнесом с начала 1990-х годов. С 2010 года он состоит в Демократической партии страны. В январе 2016 года Плахотнюк был выдвинут на должность премьер-министра Молдовы при поддержке Демократической партии, однако его кандидатуру отверг президент страны Николай Тимофти. В декабре 2016 года он стал председателем Демократической партии.
Плахотнюк считается одним из богатейших бизнесменов в Молдове. Официальных данных о размере его состояния нет, однако в 2016 году молдавский деловой портал Mold-Street оценил его в $2–2,5 млрд. В июле 2016 года имя Плахотнюка упоминалось в связи с сообщениями об отмывании свыше $23 млрд российского происхождения через молдавские банки.
В 2016 году, после того как премьер-министром страны был назначен кандидат от Демократической партии Павел Филип, в стране начались акции протеста. Протестующие утверждали, что новый премьер находится под контролем Плахотнюка. Филип удержался на посту премьера до 2019 года, когда блок ACUM и партия социалистов сумели сформировать коалицию и новое правительство, которое возглавила Майя Санду — через два года она станет президентом страны. После этого Плахотнюк покинул страну. Демократическая партия утверждала, что он сделал это «на несколько дней», для встречи с семьей, но в Молдову он уже не вернулся. Через некоторое время бизнесмен сложил с себя и полномочия лидера партии.
СМИ писали, что после отъезда из Молдовы Плахотнюк укрылся в США, его несколько раз замечали в Майями. Информацию о его местонахождении в Маями подтвердило посольство США в Молдове. Но в августе 2020 года Плахотнюк выехал из Соединенных Штатов. Это произошло после того, как Вашингтон внес его в санкционный список. «Коррупционные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно скомпрометировали независимость демократических институтов Молдовы. Сегодня я публично утверждаю это. США на стороне Молдовы в борьбе против коррупции», — заявлял занимавший тогда пост госсекретаря Майк Помпео.
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