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Запад обещает увеличить помощь Молдове после победы на выборах партии Санду

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Запад обещает увеличить помощь Молдове после победы на выборах партии Санду

Внешние партнеры увеличат помощь Молдовы после победы на досрочных выборах в парламент поддерживающей президента Майю Санду Партии действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил посол США в Кишиневе Дерек Хоган в интервью, которое опубликовано на сайте молдавского отделения «Радио Свободная Европа».

«Международная помощь будет поступать, она увеличится, чтобы поддерживать приоритеты и задачи нового правительства. Если правительство проявит решимость, чтобы решить серьезные проблемы, партнеры по развитию, включая Всемирный банк (ВБ), Международный Валютный Фонд (МВФ), и, конечно, Соединенные Штаты и Европейский союз, — все мы усилим нашу поддержку, потому что у нас сейчас есть уникальная возможность, и мы не хотим ее упустить. Я хочу, чтобы эта страна поняла, что международное общество с ней, мы всегда были и останемся надежными партнерами, и вместе мы добьемся гораздо больших успехов», — сказал глава американского диппредставительства. Он отметил, что одна из главных задач правительства, которое сформирует партия Санду — борьба с коррупцией и заверил, что США предложат свою поддержку в ее решении.

Хоган также признал, что США вложили средства в молдавские СМИ накануне выборов.

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На прошлой неделе Санду наградила «Орденом почета» Хогана, завершающего свою трехлетнюю дипломатическую работу в стране. Со своей стороны бывший президент Молдовы лидер Партии социалистов Игорь Додон обвинил Хогана во вмешательстве в избирательный процесс.

США, Молдова
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