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Продление транзита газа и миллиард евро – что обещают Украине за «Северный поток – 2»

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Продление транзита газа и миллиард евро – что обещают Украине за «Северный поток – 2»

Власти ФРГ будут готовы использовать свои рычаги влияния, чтобы добиться продления на срок до 10 лет договоренностей о транзите газа из РФ через Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект соглашения между Германией и США по поводу «Северного потока 2».

«Соглашение будет предусматривать, что ФРГ обязуется использовать свои рычаги давления, чтобы добиться продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет. Нынешнее соглашение истекает в 2024 году», — пишет агентство.

Кроме того, в проекте говорится, что ФРГ назначит спецпосланника, задачей которого будет развитие двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики. Этому чиновнику для выполнения подобных задач предоставят фонд в размере $70 млн.

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Как отмечает Bloomberg, США и ФРГ будут стремиться привлечь инвестиции в специальный фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые энергоресурсы. Цель — собрать до $1 млрд для этого фонда. ФРГ, со своей стороны, будет готова перечислить $175 млн.

Северный поток-2
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