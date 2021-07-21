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США призвали Украину не критиковать соглашение между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку 2»

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США призвали Украину не критиковать соглашение между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку 2»

Администрация президента США Джо Байдена во время напряженных переговоров с ФРГ по «Северному потоку 2» призвала власти Украины не заявлять о своей позиции по данному вопросу, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, «представители администрации призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией, касающегося газопровода».

Американские официальные лица указали, что публичное выступление против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям Вашингтона и Киева, сообщили источники.

Они добавили, что чиновники также призвали украинцев не обсуждать потенциальные планы США и Германии с Конгрессом.

По словам одного из американских чиновников, в ходе текущих переговоров с Германией официальные лица США пытаются ограничить риски, которые газопровод может представлять для Украины и европейской энергетической безопасности.

Между тем, источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил изданию, что позиция Киева заключается в том, что санкции США все еще могут остановить завершение строительства газопровода. Он отметил, что Киев по-прежнему категорически против «Северного потока 2».

Ранее ряд СМИ США сообщил о достигнутом соглашении между США и ФРГ по «Северному потоку 2». По данным The Wall Street Journal, союзники намерены объявить о нем 21 июля.

Отмечается, что, согласно достигнутым договоренностям, администрация президента США Байдена пересмотрит свою позицию противостояния проекту газопровода. При этом Германия согласится помогать Украине в проектах, связанных с энергетикой, и в дипломатии.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по теме «Северного потока 2», что власти ФРГ будут готовы принять ответные меры, если Россия будет использовать поставки энергоносителей как средство оказания давления на Украину.

«США и ФРГ близки к соглашению по поводу „Северного потока 2“. Оно предусматривает санкции и другие ответные меры, если Россия попробует использовать энергоносители как оружие против Украины», — пишет агентство со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ.

В нем, по данным Bloomberg, отмечается, что ФРГ также будет готова не только сама принимать меры против РФ, но и настаивать на реакции на уровне ЕС. «В частности, как говорится в документе, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт энергоносителей», — сообщает агентство.

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Кроме того, отмечает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в Вашингтоне, формулировки в соглашении выбраны намеренно двусмысленные, поскольку США не хотят давать России «дорожную карту» своего возможного ответа на «какое бы то ни было зловредное поведение». Источник не исключает, что возможной ответной мерой может стать ограничение поставок газа в ФРГ из России.

В сообщении указывается, что, как ожидается, соглашение будет заключено в ближайшие дни перед запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

США, Северный поток-2
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