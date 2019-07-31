Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»

Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Bloomberg. На сайте комитета указывается, что такой вопрос действительно был в повестке дня, однако никакого документа с решением в публичном доступе пока не разместили.

По данным СМИ, речь идет об ограничениях против лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства «Северного потока — 2», а также предоставляют финансовую и техническую поддержку или обеспечивают страхование таких судов. Американские законодатели предлагают обратить особое внимание на деятельность двух строительных компаний — швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, занимающихся укладкой труб для «Северного потока — 2».

Законопроект, предлагающий ограничительные меры, представил республиканец из Техаса Тед Круз и демократ и Нью-Гемпшира Джинн Шейхин. За принятие документа проголосовали 20 членов комитета, двое высказались против.

После голосования законопроект рассмотрит Сенат и Палата представителей.

Как сообщал в субботу новостной портал The Daily Beast со ссылкой на источники в верхней палате американского законодательного органа, прохождению законопроекта через комитет активно препятствовал американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки). Он обращал внимание на то, что законопроект четко не поясняет, какие именно организации должны оказаться под санкциями. По его словам, это означает, что санкции в результате могут быть введены против предприятий из таких стран, как Италия, Швейцария, Австрия, Германия, Нидерланды, Франция, Финляндия, Швеция, которые являются либо союзниками США, либо нейтральными государствами.