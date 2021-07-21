Ученые заявили об эффективности полыни против коронавируса

Ученые выяснили, что вещества, которые содержатся в полыни, способны подавлять коронавирус. Результаты исследования, проведенного под руководством докторов из Копенгагенского университета и Института коллоидов и интерфейсов Макса Планка в Германии, опубликованы в журнале Scientific Reports.
Ученые решили выяснить, насколько эффективны против коронавируса могут быть артемизинин, его производные артесунат и артеметер, а также экстракт Artemisia annua — полыни однолетней. Артемизинин используют для лечения малярии и ряда других вирусных инфекций.
Испытания проводились на человеческих клетках, в частности клетках легких определенного типа, которые наиболее уязвимы при COVID-19 — на клетках рака легких A549-hACE2. В качестве модельных вирусов ученые использовали немецкий штамм коронавируса из Мюнхена и датский из Копенгагена.
Результаты испытаний показали, что все четыре соединения успешно подавляют коронавирус, в том числе в клетках легких. Самым эффективным оказался артесунат, за ним идут артеметер, экстракт Artemisia annua и артемизинин, говорится в статье. Однако соединения, содержащиеся в полыни, обладают очень небольшим терапевтическим окном, то есть способны помочь лишь непосредственно после того, как вирус попал в организм, отметили ученые.
Авторы исследования планируют начать клинические испытания производных артемизинина, чтобы выяснить, смогут ли препараты на их основе помочь в борьбе с COVID-19.
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