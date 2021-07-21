В Палате представителей США против соглашения по «Северному потоку-2»

Члены Палаты представителей в США считают, что американо-германское соглашение по «Северному потоку-2» не убережет страны Восточной и Центральной Европы от давления со стороны России. Там призвали Конгресс не голосовать за эту договоренность.

Член Палаты представителей от демократов, сопредседатель Украинского кокуса Конгресса США Марси Каптур считает, что любая сделка, которая не может защитить трансатлантическую безопасность или интересы Украины должна быть отклонена.

«Конгресс понимает главный урок истории: когда Германия и Россия сговариваются, за это расплачиваются жители Центральной и Восточной Европы», — сказала она.

Она также добавила, что реализация этого газопровода усилит «рычаги влияния» российского президента Владимира Путина в отношении Европы и НАТО.

После этого Каптур напомнила о проголосованных Конгрессом санкциях против «Северного потока-2», назвав их «обязательными, а не выборочными».

Как сообщила ранее со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты и Германия могут объявить о достижении сделки по «Северному потоку — 2» уже в среду, 21 июля. По сведениям издания, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия при этом возьмет на себя обязательство помогать Украине по вопросам энергетических проектов и дипломатии. В свою очередь во вторник агентство Bloomberg сообщило, что договоренности будут предполагать возможность введения санкций против Москвы со стороны Берлина, если власти ФРГ посчитают, что РФ применяет энергоресурсы для давления на Украину.