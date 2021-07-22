Apple обещает осенью новые версии своих операционных систем

Новая версия операционной системы iOS станет доступна для установки уже этой осенью. Вместе с ней для пользователей откроются watchOS 8, iPadOS 15 и macOS Monterey. Об этом сообщили в компании.

Операционная система iOS 15 получит множество функций. Так, через фирменный мессенджер FaceTime можно будет расшаривать собеседнику видео, музыку и показывать экран своего смартфона. Режим фокусирования поможет не отвлекаться при использовании той или иной функции. Apple обещает, что конфиденциальность iOS снова возрастет.

Умные часы Apple Watch получат возможность установки в качестве циферблата собственных фото пользователя — для этого будет использоваться многослойный динамический эффект. Планшетной iPadOS 15 улучшат многозадачность и мультиоконность, также появятся расширенные виджеты и библиотека приложений.

В компьютерную macOS Monterey для устройств на чипе M1 добавят некоторые особенности из мобильных устройств, вроде пространственного аудио. Пользователям Mac станет доступно приложение «Команды» для автоматизации рутинных задач.

Новые версии операционных систем откроются для загрузки осенью, после презентации новых iPhone. iOS 15 будут поддерживать даже старые модели «яблочных» смартфонов.