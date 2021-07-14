Часть моделей iPhone получат урезанную версию iOS 15

Смартфоны iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X из-за процессора ниже A12 Bionic будут лишены портретного режима в FaceTime, функции Live Text, быстрой обработки речи на устройстве и еще нескольких важных нововведений. Наиболее старые трубки не смогут обеспечить работу отслеживания устойчивости пользователя при ходьбе.
Только моделям серии iPhone 12 достанется улучшенная панорамная съемка и расширенные возможности 5G, среди которых приоритет мобильной сети над Wi-Fi и мобильное резервная копия.
Новую iOS получат все смартфоны Apple младше iPhone 6S и 6S Plus, включая плеер iPod touch 7-го поколения. Релиз операционной системы состоится уже в начале осени.
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