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Зеленский ввел санкции против Wildberries и самой богатой женщины России

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Зеленский ввел санкции против Wildberries и самой богатой женщины России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и его основательницы Татьяны Бакальчук.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Помимо Wildberries, под санкции СНБО также попал ряд организаций, связанных с т.н. «ДНР» и оккупационной администрацией временно неподконтрольного Украине Крыма.

Как отмечается в прилагающемуся к указу дополнению, санкции СНБО вводятся против ООО "Вайлдберриз"("Wildberries"), которое зарегистрировано в РФ, ООО "Wildberries"(Польша), ООО "Вайлдберриз«(Армения), ООО «Вайлдберриз» (Беларусь), ООО "Вайлдберриз«(Киргизия), ООО «Вайлдберриз» (Казахстан) и ООО «Вайлдберриз» (Украина).

Помимо указанных компаний, в санкционный список также попали некоммерческие организации, которые были зарегистрированы во Франции, однако представляют интересы российских наемников на Донбассе, связанных с т.н. «ДНР», а также российскую оккупационную администрацию Крымского полуострова.

В их числе НПО «Официальный Репрезентационный центр Донецкой народной республики во Франции», НПО «Ассоциация представительства Донецкой народной республики во Франции» и НПО «Ассоциация Франция-Крым».

Все активы указанных компаний блокируются, им запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины, вводится запрет на передачу им технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет на выведение капитала за территорию Украины и ряд других ограничительных мер.

В сентябре 2020 года стало известно, что Wildberries собирается выйти на украинский рынок. Тогда же на сайте ритейлера пользователи обнаружили товары с символикой РФ и СССР. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил, что против Wildberries могут ввести санкции, и внес соответствующий проект поручения к Кабинету министров.

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Татьяна Бакальчуук (в девичестве Ким) — российский предприниматель, основатель и генеральный директор компании «Wildberries». По данным Forbes, по состоянию на 3 марта 2021 года Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России с состоянием в 1,4 млрд долларов США.

Владимир Зеленский, Wildberries, Татьяны Бакальчук
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Пятница, 23 июля 2021
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