Зеленский предложил ввести двойное гражданство для украинцев за рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинской диаспорой в Нью-Йорке предложил ввести двойное гражданство украинцам, проживающим за рубежом, сообщает пресс-служба главы государства.

В то же время Зеленский отметил о невозможности предоставлять двойное гражданство тем людям, которые живут на территории недружественных государств, поскольку к данному вопросу нужно подходить взвешенно и предусмотреть все сложные моменты.

«Это сложный вопрос, но все сложности с нашей энергией, нашим желанием будут решены», — сказал президент.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский на встрече с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке акцентировал внимание на важности возвращения мира в Украину.

«Здесь нужны все силы и давление зарубежных представителей: посольств, лидеров различных государств, лидеров церквей — всех, кто чувствует, что может что-то сделать для восстановления мира. Поэтому каждый из вас должен делать максимально все, чтобы восстановить мир в нашем государстве», — отметил Владимир Зеленский.

Президент также вручил государственные награды представителям украинской общины в США за активную деятельность и отметил, что во многих странах мира украинцы хранят многолетние национальные традиции.

«Считаю, что вы нашими лучшими послами. Потому что защищаете за рубежом наше государство, наш суверенитет, территориальную целостность», — подчеркнул он.