Газпром снова отказался бронировать у Украины дополнительные транзитные мощности

«Газпром» опять отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август, свидетельствуют данные системы бронирования Regional Booking Platform.
«Оператор газотранспортной системы Украины» во вторник выставлял на аукцион дополнительные — прерываемые — транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными.
У «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля — всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.
Если аукцион на твердые мощности проходит со стопроцентной реализацией, могут быть организованы торги на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).
Ранее в этом году «Газпром» не бронировал прерываемые мощности — так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: «Северный поток» и «Ямал-Европа».
Тем временем баланс газового рынка Европы становится все более напряженным. Закачка в подземные хранилища находится на минимальных значениях, что уже не оставляет сомнений в том, что новую зиму Европа встретит с полупустыми ПХГ.
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