Правительство выделит малообеспеченным семьям по 2 тысячи гривен

Кабинет Министров Украины по инициативе президента Украины Владимира Зеленского готовит постановление о выделении малообеспеченным семьям по 2 тыс. грн на одного ребенка для подготовки к школьному периоду, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«По инициативе Владимира Зеленского правительство сейчас готовит постановление к 1 сентября про выделение помощи малообеспеченным и многодетным семьям. Понятно, что таким семьям необходимо готовить детей к первому звонку 1 сентября сложнее всего, потому, чтобы облегчить им подготовку к началу учебного периода, правительство готово выделить по 2 тыс. гривен на ребенка», — заявил Никифоров во время брифинга во вторник.

По его словам, «в министерстве насчитали 150 тыс. получателей такой помощи, предусмотрено выделение 300 млн. грн.».

«Постановление проходит последние согласования и должно появиться очень скоро, чтобы деньги были уже в следующем месяце, чтобы к 1 сентября их успели потратить на подготовку детей», — добавил он.