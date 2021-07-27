Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ

Генерал-майор, командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный назначен на должность главнокомандующего Вооруженных сил Украины вместо Руслана Хомчака.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге во вторник, соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.

При этом, по его словам, Руслан Хомчак, который уходит с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины заменит Михаила Коваля на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Решение президента Украины об отставке Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины является продолжением начатых кадровых изменений в Министерстве обороны Украины и в секторе безопасности, заявили позже в пресс-службе президента.

Отмечается, что президент считает безусловным приоритетом способность руководителей всех уровней полностью выполнять задания, необходимые для защиты Украины от вооруженной агрессии.

«Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что следует активизировать работу как в Министерстве обороны, так и в Вооруженных силах.

«Ротации или замена руководителей не должны рассматриваться как нечто чрезвычайное. Если есть необходимость изменить руководящий взгляд на конкретном направлении, это нужно делать», — подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду, что на всех уровнях в Вооруженных силах, Министерстве обороны и в структурах сектора безопасности будет налажено взаимодействие, которое поможет не допускать ошибок и позволит повысить эффективность защиты Украины.

«От того, как построены отношения между руководителями, зависит выполнение многих задач — от подготовки государственного оборонного заказа до конкретной работы с нашими военными на передовой, их обеспечения. Ожидаю от руководства Министерства обороны и Вооруженных сил качественного взаимодействия и четкого определения перспектив для каждого украинского военного — как на профессиональном, так и на социальном уровне», — добавил глава государства.