1 сентября все школы заработают в обычном формате

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сделал заявление о начале нового учебного года в Украине. Все школы 1 сентября заработают в обычном формате.

Об этом министр заявил в эфире «Снiданка з 1+1».

Школьники начнут обучение в полноформатном режиме, то есть без смешанного или дистанционного вариантов проведения уроков.

«COVID-19 уже не такой, каким был в начале. Развиваются новые штаммы, которые более активны, более агрессивны. Но в начале учебного года мы рассматриваем ситуацию, когда еще тепло, когда еще нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу мы пойдем в полноформатном режиме»,- сказал министр.

Напомним, ранее Кабмин изменил условия работы школ. Так, в случае выхода региона из «зеленой» зоны карантина, продолжить работу смогут только те школы, в которых вакцинированы 80% сотрудников.