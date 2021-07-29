Facebook, Google и Netflix ввели обязательную вакцинацию своих сотрудников

Компании Facebook и Google заявили, что сотрудники должны пройти вакцинацию от коронавируса, прежде чем возвращаться с удаленной работы в офисы. Netflix объявил об обязательной вакцинации актеров и других работников, которые контактируют с ними на съемочных площадках. Сколько сотрудников этих компаний уже привилось, не уточняется.
Гендиректор Google Сундара Пичаи сообщила, что требование об обязательной вакцинации сотрудников сначала будет распространяться на офисы в США, после этого его распространят и на подразделения в других странах. Сотрудники компании будут прививаться в соответствии с местными законами, сообщает AFP.
Аналогичные меры принял и Facebook. "Мы будем требовать, чтобы каждый, кто приезжает на работу в любой из наших кампусов в США, был вакцинирован",— сказала вице-президент по работе с персоналом Лори Гоулер. По ее словам, компания проработает вопрос возвращения к работе тех, кто не может пройти вакцинацию по медицинским и другим показаниям.
Netflix обязал привиться от COVID-19 актеров и работников съемочных площадок, отказаться от вакцинации можно по медицинским и религиозным причинам или из-за возрастных ограничений, сообщает Hollywood Reporter. Также прививку могут не делать участники проектов, уже находящихся в производстве. Компания согласовала правила с Альянсом продюсеров кино и телевидения, Гильдией киноактеров — Американской федерацией художников телевидения и радио, профсоюзами и другими отраслевыми организациями.
С начала пандемии в США выявлено 34,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 611,8 тыс. человек. США занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших от вируса. По данным ВОЗ, заражаемость COVID-19 в мире за минувшую неделю выросла на 8%, а смертность — на 21%.
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