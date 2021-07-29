Войти
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
решение
Цена электроэнергии для населения с 1 августа остается без изменений
Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации
реформы
Зеленский заявил о необходимости исправить недочеты в децентрализации

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Решение о смешивании вакцин от COVID-19 будут принимать врачи

245
Решение о смешивании вакцин от COVID-19 будут принимать врачи

Решение о смешивании вакцин от COVID-19 будет принимать исключительно врач, который направляет человека на вакцинацию, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Игорь Кузин.

«Основная рекомендация заключалась в том, что, по сути, разрешается смешивание вакцин, но при соблюдении алгоритма. Смешивание той или иной вакцины — это не выбор пациента, это исключительно решение врача, который направляет на вакцинацию»,- сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

По словам Кузина, врач может принять такое решение только в нескольких случаях: — если после первой дозы у пациента была тяжелая побочная реакция; — из-за гуманитарных проблем. Например, если человек за рубежом получил первую прививку Moderna и, вернувшись в Украину, не имеет возможности привиться ей второй раз.

Читайте также: В России третий раз зарегистрировали рекордное число смертей от COVID

Замминистра добавил, что комбинировать можно или мРНК-вакцины (Moderna и Pfizer), или первая доза AstraZeneca, а вторая мРНК-вакциной. Смешивания других типов вакцин пока не предусмотрено.

вакцина, Игорь Кузин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 29 июля 2021
Среда, 28 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Годный
Сергей Годный
политолог

«Слепила из того, что было»: адвокаты рассказали о нарушениях по делу Медведчука

Если тезисно, то суд ведет себя предвзято, и в процессе, и в действиях следователей СБУ есть масса нарушений, но судья Сергей Вовк никак на них не реагирует.
Артем Побережник
Артем Побережник
политолог

Чому заява Міністерства закордонних справ ФРН щодо «формули Штайнмайєра» викликала такий резонанс?

МЗС ФРН, а до цього Меркель прямо дали зрозуміти Зеленському, що потрібно не тільки розказувати, але й щось робити для миру. Але проблема в тому, що Зеленський-2021 – це не Зеленський-2019, сьогодні майже як дві краплі води схожий на Порошенка-2019. Про це говорять прості люди, це визнають експерти.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Почему Зеленский & Co так переполошились из-за «формулы Штайнмайера»?

Казалось бы, что здесь такого? МИД ФРГ потребовал от Зеленского & Co имплементировать в законодательство Украины «формулу Штайнмайера». А 10 днями ранее то же самое потребовала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Почему же так переполошились Офис президента «и примкнувшие к нему» спикеры ртом?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016