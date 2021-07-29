В России третий раз зарегистрировали рекордное число смертей от COVID

За прошедшие сутки в России скончались 799 человек с коронавирусом, следует из данных местного оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Это рекордный показатель, который фиксируют в этой стране уже третий раз — до этого такое количество человек умирало 16 июля и 24 июля. Всего в России, по данным оперативного штаба, от COVID-19 скончались 156 977 человек.

Также за сутки инфекцию выявили у 23 270 человек, общее число зараженных в РФ после этого составило 6 218 502.