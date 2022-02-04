В Украине сегодня расширят «красную» зону карантина

Главный санврач Украины Игорь Кузин заявил, что Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит перевод регионов в «красную» зону карантина. Решение примут уже сегодня.
Об этом Кузин заявил во время брифинга.
«Сегодня будет проведено заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по переводу отдельных регионов в „красный“ уровень эпидемической опасности», — сказал санврач.
По данным карты эпидемиологической ситуации Минздрава, в Украине под угрозой введения в зону с самыми жесткими ограничениями следующие области: Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская,
Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая.
В настоящее время в «красной» зоне карантина находятся две области — Ивано-Франковская и Ровенская.
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