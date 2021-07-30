В Беларуси завели около 4,7 тысячи дел против участников акций протеста

Около 4,7 тысячи уголовных дел, связанных с незаконными акциями протеста, возбуждено в Беларуси после президентских выборов 2020 года, по 857 из них расследование завершено, сообщила в пятницу пресс-служба СК страны.

«С августа 2020 года основные усилия Следственного комитета сконцентрированы на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, сопряженных с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей. Следственными подразделениями возбуждено 4691 уголовное дело по 4196 фактам таких проявлений», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в числе зарегистрированных наибольший удельный вес составляют преступления, предусмотренные статьей 341 (осквернение сооружений и порча имущества) и статьей 369 (оскорбление представителя власти).

«Принятые ведомством меры по организации работы по уголовным делам данной категории позволили завершить расследование по 857 уголовным делам, из них прокурору для направления в суд передано 825 уголовных дел о 1184 преступлениях», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, после прошедших в Беларуси 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Против ряда лидеров оппозиции в стране были возбуждены уголовные дела.