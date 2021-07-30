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Создатели Robinhood стали миллиардерами

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Создатели Robinhood стали миллиардерами

Создатели приложения для торговли акциями Robinhood Влад Тенев и Байджу Бхатт стали миллиардерами после выхода компании на биржу, пишет Bloomberg.

В результате продажи акций по $38 за штуку, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Тенева, главного исполнительного директора компании, составило $2,4 млрд. Состояние Бхатта, который до прошлого года выполнял обязанности генерального директора, составляет $2,8 млрд.

Первоначальное публичное размещение акций закрепляет позиции создателей Robinhood среди сверхбогатых Америки, пишет Bloomberg.

Тенев и Бхатт создали Robinhood в 2013 году. Изначально сервис был сообществом для выбора акций, а также предоставлял советы по инвестициям. Позднее приложение превратилось в торговую платформу. Сейчас Robinhood позволяет торговать акциями и другими финансовыми продуктами, включая криптовалюты. Инвестировать можно начать даже с $1 на счету.

Сегодня сервис каждый месяц используют 17,7 млн человек, причем половина из них инвестирует впервые, отмечает Bloomberg. По данным компании, более половины пользователей — начинающие инвесторы, а большинству из них от 18 до 40 лет.

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Торги акциями Robinhood начались в четверг, 29 июля 2021 года. Акции онлайн-брокера начали торговаться под тикером HOOD на бирже NASDAQ. В рамках IPO было продано 55 млн обыкновенных акций класса А, в том числе 52,375 млн продала сама компания, а 2,625 млн — существующие акционеры. Ведущими андеррайтерами размещения выступили Goldman Sachs, Citigroup и J.P. Morgan.Тенев и Бхатт продали акций на сумму $50 млн каждый. В ходе IPO компанию оценили в $31,8 млрд.

Robinhood
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