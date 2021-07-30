Италия с 31 июля открывается для украинцев, но есть условия

Итальянское правительство открывает с 31 июля гражданам Украины въезд для всех типов путешествий, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Все спрашивали, когда откроется Италия. Отвечаю: Италия с 31 июля восстанавливает безвиз для украинцев согласно рекомендации Совета ЕС. Есть нюанс: 5 дней самоизоляции по прибытию. Но даже самоизоляция не может испортить эмоции, когда ты в Италии», — написал Кулеба в Twitter в пятницу.

Согласно информации на сайте Консульской службы Украины, Украина с 31 июля включена в перечень стран категории D, что предусматривает предоставление возможности посещать территорию Итальянской Республики с любой целью, в том числе — туризма.

Вместе с тем желающим посетить Италию, следует учесть обязательные требования: — наличие справки об отрицательном результате молекулярного или экспресс-тестирования на COVID-19, который должен быть сделан минимум за 72 часа до приезда; заполнить онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form на сайте: https://app.euplf.eu/; по прибытию в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на COVID-19, который должен подтвердить отрицательный результат.

Указанные условия будут действовать до 30 августа 2021 года.