Минздрав официально разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

Министерство здравоохранения Украины приказом от 17 июля 2021 года утвердило рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech, сообщила пресс-служба Минздрава.
Согласно сообщению, для получения вакцинации родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.
Основанием для прививки являются случаи, если ребенок:
— имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни из-за сопутствующих заболеваний и не имеет противопоказаний к вакцинации;
— выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации;
— является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19;
— приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет подтверждающие документы.
Получив медицинскую справку необходимо записаться в пункт, где есть вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Детям будут вводить две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech с интервалом в 21-28 дней.
Необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины от COVID-19 и вакцины против других болезней, кроме экстренной вакцинации.
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