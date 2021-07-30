Минздрав официально разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

Министерство здравоохранения Украины приказом от 17 июля 2021 года утвердило рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech, сообщила пресс-служба Минздрава.

Согласно сообщению, для получения вакцинации родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

Основанием для прививки являются случаи, если ребенок:

— имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни из-за сопутствующих заболеваний и не имеет противопоказаний к вакцинации;

— выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации;

— является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19;

— приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет подтверждающие документы.

Получив медицинскую справку необходимо записаться в пункт, где есть вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Детям будут вводить две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech с интервалом в 21-28 дней.

Необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины от COVID-19 и вакцины против других болезней, кроме экстренной вакцинации.