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Названа стартовая цена завода «Большевик»

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Названа стартовая цена завода «Большевик»

Аукционная комиссия по приватизации ПАО «Первый киевский машиностроительный завод» (ПКМЗ, ранее — «Большевик») по итогам заседания в пятницу направит правительству предложение установить стартовую цену 1 млрд 398,017 млн грн, сообщил глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко агентству «Интерфакс-Украина».

«Приватизация завода „Большевик“ — это шанс на вторую жизнь для этого предприятия, имеющего более 500 млн грн долгов. В предыдущие годы производство было уничтожено, и теперь основной вид деятельности — сдача помещений в аренду», — отметил Сенниченко.

По его словам, одобренные комиссией и подлежащие утверждению правительством приватизационные условия предусматривают, в частности, инвестиции в ремонт и модернизацию промышленной площадки в Жашкове более 57 млн грн, сохранение основных видов деятельности, погашение кредиторской задолженности и долгов по зарплате и перед бюджетом.

В Фонде уточнили, что в заседании комиссии приняли участие также представители завода, госконцерна «Укроборонпром», Киевской горгосадминистрации, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и советника по приватизации «КПМГ-Украина».

Как сообщалось, «КПМГ Украина» в октябре 2020 года стала победителем проведенного ФГИ конкурса по отбору советника по приватизации ПКМЗ, в котором участвовало еще две компании.

Завод был основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 году получил название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года — «Завод «Большевик», который в 1994 году стал ОАО «Большевик». В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году «Большевик» получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018-го переименован в АО «ПКМЗ».

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В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

Согласно представленному ФГИ в июне обновленному графику, конкурс по продаже ПКМЗ запланирован на октябрь этого года.

приватизация, ФГИ, Большевик
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