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РФ прислала официальную ноту Украине из-за сноса памятника

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РФ прислала официальную ноту Украине из-за сноса памятника

Москва направила Украине ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов в связи с планами уничтожения копии ордена Великой Отечественной войны на Марсовом поле во Львове. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

«В связи с планами львовских властей по уничтожению копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале „Марсово поле“ 30 июля в МИД Украины была направлена нота МИД России с требованием выполнения украинской стороной международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов. Подобные обязательства закреплены, среди прочего, в Соглашении об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участником которого является Украина», — говорится в тексте.

В российском дипведомстве осудили курс на демонтаж памятников советским солдатам «и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом». «Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза», — резюмировали в МИД.

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Напомним, 23 июля во Львове завершили демонтаж Монумента боевой славы — памятника советским солдатам, павшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении этого города.

МИД РФ, памятник
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