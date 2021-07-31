СБУ прокомментировала «похищение» Чауса

Служба безопасности Украины заявляет, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса. В то же время, силовики отмечают, что действовали «в рамках закона и своих полномочий».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В СБУ рассказали, что вчера на горячую линию Службы безопасности обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.
Впоследствии следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий.
«В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности. Из-за его физического и морального состояния после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в спецслужбе.
Напомним, вчера сообщалось, что судью Чауса перевезли в следственный изолятор СБУ в Киеве. При этом сотрудники НАБУ пытались «отбить» задержанного.
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