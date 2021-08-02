Меру пресечения Чаусу выберут 4 августа

Ходатайство Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николаю Чаусу поступило в Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 1 августа.
Об этом сообщается на сайте ВАКС, при этом фамилия судьи не указывается, однако из должности чиновника и подследственности следует, что речь идет о Николае Чаусе, который в настоящее время находится под защитой Службы безопасности Украины.
«Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021, однако, в связи с отсутствием подозреваемого, судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 в 14:00», — сообщается на сайте ВАКС.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016