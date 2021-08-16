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Апелляционная палата ВАКС оставила в силе домашний арест Чауса

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Апелляционная палата ВАКС оставила в силе домашний арест Чауса

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставила в силе решение об избрании меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщил адвокат Чауса Ростислав Кравец.

«Суд решил оставить апелляционные жалобы как прокуратуры, так и стороны защиты без удовлетворения», — сказал Кравец журналистам в понедельник по окончании заседания апелляционной палаты ВАКС.

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Он отметил, что заседание проходило в закрытом режиме, чтобы не обнародовать информацию, которая может навредить Чаусу.

Напомним, что Чауса поймали на взятке в $150 тыс. 9 августа 2016 года. По данным прессы, он обещал вынесение «нужное решения» в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли — не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Чаус прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт и въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 года Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.

После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области.

Николай Чаус, ВАКС
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