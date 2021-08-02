В Турции перевернулся автобус с туристами, есть погибшие

Перевозивший предположительно российских туристов автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья, три человека погибли, 16 ранены, сообщает газета Milliyet в понедельник.

По данным издания, инцидент произошел в районе Сиде. Автобус, который вез российских туристов из Манавгата в аэропорт Антальи, по неизвестным причинам врезался в бетонное ограждение и перевернулся. По предварительным данным, три человека погибли, 16 получили ранения.

В свою очередь телеканал TRT сообщил, что три человека погибли, пять получили ранения. Все они – российские туристы.

Пострадавшие отправлены в близлежащие больницы.