В Турции перевернулся автобус с украинскими туристами, есть жертвы

В Турции в районе Мугла произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов из Украины, сообщают местные СМИ.

Как сообщается, водитель туристического автобуса потерял управление из-за сердечного приступа и столкнулся со школьным автобусом. По данным издания olumhaberi.com, водитель туристического автобуса погиб на месте, пострадали 7 школьников и 41 турист.

Ряд других турецких изданий сообщает от 35 пострадавших.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили СМИ, что информация о происшествии уточняется, комментарий будет предоставлен позже.

По данным некоторых СМИ, в автобусе были также российские туристы.