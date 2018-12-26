В Турции попали в ДТП два автобуса: есть погибшие и раненые

По меньшей мере три человека погибли и 55 ранены в результате двух аварий с автобусами в турецкой провинции Кыршехир и в Анкаре. Об этом сообщает Daily Sabah.

Три человека, включая ребенка, погибли, а 35 других пострадали в центральной провинции Кыршехир после того как из-за сильного снегопада автобус, в котором они ехали, слетел с дороги и перевернулся.

Губернатор Кыршехир Ибрахим Акин сказал, что шесть раненых находятся в критическом состоянии.

Похожее ДТП произошло и возле турецкой столицы - автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии пострадали 20 человек.

Экстренные службы были отправлены на места обоих аварий, а пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.