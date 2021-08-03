Минкульт анонсировал проведение в Киеве фестиваля народных промыслов 21 августа

Министерство культуры и информационной политики Украины анонсировало проведение в Киеве в субботу, 21 августа, фестиваля народных художественных промыслов «Этника».

«21 августа 2021 года в городе Киеве во дворе Национальный музей истории Украины состоится фестиваль „Этника“, который соберет лучших мастеров народных художественных промыслов со всей Украины», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению, миссия фестиваля — раскрыть потенциал народных промыслов и проиллюстрировать их актуальность для современности. «Ведь, в отличие от многих западных стран, в Украине сохранились носители аутентичной культуры. Используя оригинальные техники, они создают изделия, актуальные в современном контексте: интерьерах, дизайне одежды, сервировке и тому подобное», — рассказали в ведомстве.

Во время мероприятия 47 носителей уникальных традиционных техник представят свои работы.

Послами фестиваля выступят 12 медиаперсон и инфлюенсеров, каждый из которых представляет отдельный вид промыслов — от резьбы до керамики.

В частности, в спецпроекте участвуют артисты: Саша Зарицкая (группа KAZKA), группа Go_A, Алина Паш, Дзидзьо, дизайнеры Катя Сильченко и Лилия Литковская, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, олимпийский призер Дарья Билодид, телеведущие Екатерина Осадчая и Руслан Сеничкин.

Вход на мероприятие свободный.