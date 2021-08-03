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Украина получит от МВФ более $2,7 млрд накануне 30-й годовщины Независимости

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Украина получит от МВФ более $2,7 млрд накануне 30-й годовщины Независимости

Международный валютный фонд предоставит Украине более $2,7 млрд «безвозмездно и без дополнительных условий», сообщается на сайте Офиса президента Украины во вторник.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение принял Совет управляющих МВФ по предложению директора-распорядителя Фонда Кристалины Георгиевой для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавируса. Всего между странами будут распределены специальные права заимствования (СПЗ) на сумму $650 млрд.

В официальном сообщении МВФ отмечается, что это — самое большое распределение СПЗ в истории фонда. «Распределение СПЗ послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики. Особенно это поможет нашим самым уязвимым государствам-членам, которым труднее справиться с последствиями кризиса, вызванного Covid-19», — заявила Георгиева.

Как ожидается, Украина получит транш 23 августа.

Согласно сообщению на сайте главы Украинского государства, соответствующее решение было принято после телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с Георгиевой на прошлой неделе.

«Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалину Георгиеву за это решение», — сказал президент Украины.

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Также он отметил, что для Украины очень важно сотрудничество с МВФ, поэтому она продолжает внедрять реформы и выполнять структурные маяки для получения нового транша в рамках текущей программы stand-by. «Мы работаем над завершением первого пересмотра действующей программы Международного валютного фонда и ожидаем миссию МВФ в сентябре. На этом я отметил во время нашего телефонного разговора с госпожой Кристалиной Георгиевой», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что директор-распорядитель МВФ Георгиева после разговора с Зеленским 29 июля анонсировала в Твитерре визит миссии Фонда в Украину в сентябре.

МВФ, День независимости
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