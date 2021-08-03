Правоохранители рассматривают две версии смерти белорусского оппозиционера Шишова

Правоохранители изучают образ жизни и общественную деятельность гражданина Беларуси, главы общественной организации «Белорусский дом в Украине» Виталия Шишова, сообщил глава национальный полиции Игорь Клименко.

На брифинге во вторник в Киеве он отметил, что рассматриваются версии самоубийства Шишова и совершения умышленного убийства с имитации самоубийства.

«Это мы можем узнать после опроса свидетелей, после анализа с видеокамеры, проведения следственных экспериментов и ряда экспертиз... Кроме того, мы параллельно изучаем способ жизни потерпевшего и его общественную деятельность», — сказал Клименко.

По словам Клименко, на месте трагедии, непосредственно возле тела Шишова был найден мобильный телефон. Также, как отметил Клименко, на пне рядом остался след.

«Изучаем, чей это след- Виталия или ещё кого-то... Высота от петли до земли 3 метра 8 см, высота первого пня 60 см, второго, который находился рядом −50 см, рядом такой же есть пенёк. Рост Виталия 1 м 85 см», — рассказал глава Нацполиции.

Он также сообщил, что верёвка с петлёй была сложена в 4 слоя.

Отвечая на вопросы о том, были ли на теле обнаружены какие-то повреждения, глава Нацполиции рассказал, что на теле Шишова счесана кожа на носу, на левом колене и ещё незначительные повреждения, которые характерны для разового падения.

«Подробности мы сможем вам сообщить уже после проведения экспертиз. Это все, что есть на данный момент», — добавил Клименко.

Также он допустил, что кроме двух основных версий, которые есть сейчас, в процессе расследования, в том числе в зависимости от заключений экспертиз, которые уже назначены, могут появиться и другие версии.