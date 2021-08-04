В Еврокомиссии заявили, что Украина продолжает выполнять требования для безвизового режима с ЕС

Украина и другие страны программы Восточного партнерства и Западных Балкан продолжает выполнять требования для сохранения безвизового режима с ЕС, несмотря на сохраняющиеся проблемы, в частности в сфере борьбы с коррупцией. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Еврокомиссии (ЕК) по выполнению этими государствами условий безвизового режима.
«Еврокомиссия представила 4-й доклад о мониторинге безвизового режима с Албанией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией, Северной Македонией и Сербией, а также с Грузией, Молдовой и Украиной в 2020 году. Все указанные страны продолжают выполнять критерии для сохранения безвизового режима и добиваются прогресса по реализации рекомендаций прошлого года», — говорится в документе.
«Высокий уровень коррупции в этих странах остается основанием для особой озабоченности. В отдельных случаях усилия по борьбы с коррупцией остаются сильно ограничены недостатком возможностей и проблемами с юридическим статусом антикоррупционных агентств, и низким уровнем вынесенных приговоров по коррупционным делам, когда они доходят до суда (в особенности это касается Украины и Молдовы)», — говорится в документе.
В докладе подчеркивается, что «в 2020 году режим безвизовых поездок с этими странами продолжил приносить экономические, социальные и культурные выгоды ЕС и этим странам». В реальности с марта и до конца 2020 года из-за пандемии необязательные краткосрочные поездки в ЕС для граждан всех перечисленных в докладе государств были запрещены.
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