НАБУ вручило подозрение главе Харьковского облсовета

НАБУ и САП по поручению исполняющего обязанности Генпрокурора сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в 1,05 млн грн.

Чиновник в сговоре со своим заместителем требовал и получил указанные средства за оставление в должности руководителя областного коммунального предприятия, учредителем которого является Харьковский областной совет, отмечается в Телеграм-канале НАБУ.

Напомним, что главой Харьковского облсовета является представитель «Слуги народа» Артур Товмасян.