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В России один больной COVID заразил 1,5 тысячи человек

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В России один больной COVID заразил 1,5 тысячи человек

В России один человек заразил коронавирусуом 1,5 тыс. других. Об этом рассказал руководитель филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов, передает ТАСС.

«В России случай суперсидинга, или суперраспространения (superseeding), максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1,5 тыс. человек», — рассказал Семенов, не уточнив регион, в котором это произошло.

Он отметил, что это максимальный случай суперраспространения, зафиксированный в этой стране.

Эксперт пояснил, что по статистике один пациент с COVID-19 при инфицировании стандартным вариантом коронавируса заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме — от пяти до шести человек. При этом суперраспространитель может заразить значительно больше среднего числа.

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Ранее Семенов сообщал, что доля суперраспространителей в некоторых регионах может достигать 80% и более. По его словам, речь идет о регионах, где люди пренебрегают масками, не соблюдают социальную дистанцию, «толпятся, обнимаются, целуются, тусуются все вместе».

При этом, по мнению местных специалистов, некоторые люди с коронавирусом могут оставаться заразными долгое время. Существуют отдельные генетически уникальные люди, у которых иммунная система толерантна к присутствию вируса — они выделяют его куда дольше, чем другие. Как правило это бессимптомные носители.

коронавирус
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