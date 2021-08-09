Войти
Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым
дружба народов
Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым
Шмыгаль обещает стимулировать вагоно- и локомотивостроение в Украине
официально
Шмыгаль обещает стимулировать вагоно- и локомотивостроение в Украине

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

наука
RSS

Курение снижает эффективность вакцины от коронавируса

340
Курение снижает эффективность вакцины от коронавируса

Японские медики выяснили, что на концентрацию антител в организме пациентов, которые привились от COVID-19 препаратом от компании Pfizer, в наибольшей степени влияет два фактора — возраст и то, курят ли они. Результаты исследования ученые опубликовали на medRxiv.

«Если пациенты перед вакцинацией временно или постоянно прекратят курить, можно будет повысить эффективность прививок», — пишут исследователи.

Вскоре после начала вспышки коронавируса нового типа медики и биологи обнаружили, что людей с диабетом, ожирением, хроническими болезнями сердца, а также курильщиков коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) поражает гораздо чаще других пациентов.

Клинические испытания первых вакцин от SARS-CoV-2 показывают, что некоторые из этих факторов негативно влияют и на эффект от вакцин. В частности, итальянские медики выяснили, что ожирение и лишний вес могут в два-три раза снижать количество антител, возникающих после вакцинации.

В новом исследовании медики под руководством доцента Медицинского университета Дзити (Япония) Митиру Савахата выяснили, что аналогичным образом на прививки может влиять и курение. В ходе работы они длительное время наблюдали за уровнем антител в организме 400 медработников, которые привились двумя дозами прививки Pfizer.

Ученые собирали образцы крови добровольцев через три месяца после второй дозы прививки и измеряли концентрацию антител, которые могут соединяться с частицами SARS-CoV-2. Савахата и ее коллеги изучили эти данные, сопоставив различия в долях антител с возрастом добровольцев, их полом, вредными привычками и другими побочными факторами.

Оказалось, что сильнее всего на концентрацию антител влиял возраст добровольцев и то, являются ли они активными или бывшими курильщиками. Оба этих побочных фактора снижали эффективность вакцин значительно сильнее, чем другие феномены, в том числе диабет, ожирение, гипертония или наличие аллергий.

Читайте также: Представителем Госдепа по энергетике стал противник «Северного потока-2»

В среднем курение снижало концентрацию антител на 140-250 условных единиц, что в некоторых случаях могло уменьшить их долю примерно на 30-50% по сравнению уровнем у мужчин и женщин того же возраста, которые никогда в прошлом не употребляли табачные изделия. Особенно негативно курение влияло на эффективность вакцинации пожилых японцев, в чьем организме изначально содержалось относительно мало антител.

При этом ученые обнаружили, что даже недавний отказ от курения приводил к тому, что доля антител в организме бывших курильщиков падала не так сильно, как у тех японских врачей, которые продолжали употреблять табачные изделия.

курение, Pfizer, вакцинация
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 9 августа 2021
Воскресенье, 8 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016