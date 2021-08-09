Курение снижает эффективность вакцины от коронавируса

Японские медики выяснили, что на концентрацию антител в организме пациентов, которые привились от COVID-19 препаратом от компании Pfizer, в наибольшей степени влияет два фактора — возраст и то, курят ли они. Результаты исследования ученые опубликовали на medRxiv.

«Если пациенты перед вакцинацией временно или постоянно прекратят курить, можно будет повысить эффективность прививок», — пишут исследователи.

Вскоре после начала вспышки коронавируса нового типа медики и биологи обнаружили, что людей с диабетом, ожирением, хроническими болезнями сердца, а также курильщиков коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) поражает гораздо чаще других пациентов.

Клинические испытания первых вакцин от SARS-CoV-2 показывают, что некоторые из этих факторов негативно влияют и на эффект от вакцин. В частности, итальянские медики выяснили, что ожирение и лишний вес могут в два-три раза снижать количество антител, возникающих после вакцинации.

В новом исследовании медики под руководством доцента Медицинского университета Дзити (Япония) Митиру Савахата выяснили, что аналогичным образом на прививки может влиять и курение. В ходе работы они длительное время наблюдали за уровнем антител в организме 400 медработников, которые привились двумя дозами прививки Pfizer.

Ученые собирали образцы крови добровольцев через три месяца после второй дозы прививки и измеряли концентрацию антител, которые могут соединяться с частицами SARS-CoV-2. Савахата и ее коллеги изучили эти данные, сопоставив различия в долях антител с возрастом добровольцев, их полом, вредными привычками и другими побочными факторами.

Оказалось, что сильнее всего на концентрацию антител влиял возраст добровольцев и то, являются ли они активными или бывшими курильщиками. Оба этих побочных фактора снижали эффективность вакцин значительно сильнее, чем другие феномены, в том числе диабет, ожирение, гипертония или наличие аллергий.

В среднем курение снижало концентрацию антител на 140-250 условных единиц, что в некоторых случаях могло уменьшить их долю примерно на 30-50% по сравнению уровнем у мужчин и женщин того же возраста, которые никогда в прошлом не употребляли табачные изделия. Особенно негативно курение влияло на эффективность вакцинации пожилых японцев, в чьем организме изначально содержалось относительно мало антител.

При этом ученые обнаружили, что даже недавний отказ от курения приводил к тому, что доля антител в организме бывших курильщиков падала не так сильно, как у тех японских врачей, которые продолжали употреблять табачные изделия.