Курение снижает эффективность вакцины от коронавируса

Японские медики выяснили, что на концентрацию антител в организме пациентов, которые привились от COVID-19 препаратом от компании Pfizer, в наибольшей степени влияет два фактора — возраст и то, курят ли они. Результаты исследования ученые опубликовали на medRxiv.
«Если пациенты перед вакцинацией временно или постоянно прекратят курить, можно будет повысить эффективность прививок», — пишут исследователи.
Вскоре после начала вспышки коронавируса нового типа медики и биологи обнаружили, что людей с диабетом, ожирением, хроническими болезнями сердца, а также курильщиков коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) поражает гораздо чаще других пациентов.
Клинические испытания первых вакцин от SARS-CoV-2 показывают, что некоторые из этих факторов негативно влияют и на эффект от вакцин. В частности, итальянские медики выяснили, что ожирение и лишний вес могут в два-три раза снижать количество антител, возникающих после вакцинации.
В новом исследовании медики под руководством доцента Медицинского университета Дзити (Япония) Митиру Савахата выяснили, что аналогичным образом на прививки может влиять и курение. В ходе работы они длительное время наблюдали за уровнем антител в организме 400 медработников, которые привились двумя дозами прививки Pfizer.
Ученые собирали образцы крови добровольцев через три месяца после второй дозы прививки и измеряли концентрацию антител, которые могут соединяться с частицами SARS-CoV-2. Савахата и ее коллеги изучили эти данные, сопоставив различия в долях антител с возрастом добровольцев, их полом, вредными привычками и другими побочными факторами.
Оказалось, что сильнее всего на концентрацию антител влиял возраст добровольцев и то, являются ли они активными или бывшими курильщиками. Оба этих побочных фактора снижали эффективность вакцин значительно сильнее, чем другие феномены, в том числе диабет, ожирение, гипертония или наличие аллергий.
В среднем курение снижало концентрацию антител на 140-250 условных единиц, что в некоторых случаях могло уменьшить их долю примерно на 30-50% по сравнению уровнем у мужчин и женщин того же возраста, которые никогда в прошлом не употребляли табачные изделия. Особенно негативно курение влияло на эффективность вакцинации пожилых японцев, в чьем организме изначально содержалось относительно мало антител.
При этом ученые обнаружили, что даже недавний отказ от курения приводил к тому, что доля антител в организме бывших курильщиков падала не так сильно, как у тех японских врачей, которые продолжали употреблять табачные изделия.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016