За Зеленского готовы вновь проголосовать 29% украинцев

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы больше всего голосов в первом туре президентских выборов, если бы они проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа.
При этом за лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко намерены проголосовать 16% определившихся респондентов.
За лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко проголосовали бы 15% определившихся, за лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 11%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 6%, за остальных кандидатов по 3% или менее.
При этом в пресс-релизе отмечается, что Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 28% голосов всех опрошенных или 61% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Порошенко ˗ 17% и 39% соответственно.
В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 31% всех опрошенных или 68% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, а за Бойко ˗ 15% и 32% соответственно.
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