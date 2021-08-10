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The National Interest: Восточной Европе придется научиться жить с «Северным потоком — 2»

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The National Interest: Восточной Европе придется научиться жить с «Северным потоком — 2»

Недавно Соединенные Штаты и Германия пришли к соглашению, которое позволит завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», сопроводив его обязательством, что обе страны будут противодействовать России, если она станет использовать газовые поставки в качестве политического инструмента давления на Восточную Европу, и в частности, на Украину. Большинство восточноевропейских стран встретили это решение скептически. Один польский дипломат сравнил данную договоренность с пактом Молотова — Риббентропа от 1939 года. Тем не менее, хотя Россия действительно получит возможность использовать газ в качестве рычага политического давления, делать это она сможет лишь ограниченно. Более того, Восточной Европе придется научиться жить с «Северным потоком — 2». Эту уступку следует рассматривать как составную часть более масштабного геополитического процесса, в котором США и Германия постараются не закрывать для России все двери, чтобы не подталкивать ее в объятия Китая.

Тренды на мировых рынках снова изменили соотношение сил в энергетической сфере в пользу поставщиков, ослабив потребителей, из-за чего этот трубопровод стал необходимостью. Обеспокоенность Восточной Европы по поводу того, что Россия будет использовать газовые поставки для оказания политического давления, в целом имеет под собой определенные основания. Еще до появления «Северного потока — 2» она поставляла газ в минимальных объемах, оговоренных в контрактах, отказываясь от продажи на рынке дополнительного газа. Делала она это для обеспечения высоких цен на газ и чтобы представить дополнительные доводы в пользу строительства «Северного потока — 2». Энергетическая зависимость Европы от России дает Москве возможность торговаться, но использовать эту тактику Россия будет очень осмотрительно и нечасто.

Цены на газ достигли трехлетнего максимума, и зеленый свет для «Северного потока — 2» стал первой за довольно длительное время хорошей новостью для российского президента Владимира Путина. Путин хочет как можно дольше пользоваться моментом и получать доходы, в которых остро нуждается российская экономика в текущий период, когда режим борется с пандемией covid-19 и ищет преемника Путину на длительную перспективу. Путин не желает подвергать этот успех опасности и пойдет на обострение с Западом только в случае серьезного кризиса в отношениях с ним. Украинцы обеспокоены тем, что после завершения «Северного потока — 2» путинская Россия начнет полномасштабное вторжение на территорию Украины. Эти страхи преувеличены, ибо Москва не хочет захватывать Украину. Ей нужно лишь, чтобы она прекратила свой дрейф в сторону Запада. Прежде всего, Россия сосредоточена на том, чтобы не дать Украине вступить в НАТО, потому что ей нужен безопасный буфер на уязвимых с географической точки зрения западных рубежах. И Россия уже добилась своего.

Президент Джо Байден пошел на уступку Германии не из-за России, а из-за китайского фактора. Одержимость американского истэблишмента Россией, существующая последние годы, затмевает собой важнейшие исторические реалии. Россия может время от времени раздражать, а вот Китай является системным соперником США и Запада. Соглашаясь с завершением «Северного потока 2», Байден как бы сказал Берлину: «Мы даем вам добро на сделки с Москвой, но мы не пойдем на это, если у вас будут сделки с Пекином». Надо сказать, что Берлин проявляет уклончивость и не желает в полной мере занимать сторону Вашингтона в противостоянии с Китаем. Но НАТО недавно впервые назвала Китай «угрозой безопасности». Ни Германия, ни другие страны Европы не смогут рассчитывать на гарантии безопасности США, если станут и дальше открывать свои двери навстречу Китаю.

«Северный поток — 2» был байденовским жестом доброй воли и приглашением Германии возродить трансатлантическое партнерство, чтобы Берлин в будущем активнее помогал США сдерживать Китай.

Соглашаясь на достройку трубопровода, Байден сделал подарок России, чтобы та не совершила полный разворот в сторону Китая. Вполне понятно, что это разозлило восточных европейцев. Экономист Мелвин Краусс недавно написал: «Резкие сдвиги в политической стратегии поначалу редко бывают понятны. Когда американский президент Ричард Никсон полвека назад открыл новую эпоху в отношениях с коммунистическим Китаем, это вызвало бурю негодования у американских союзников. Япония тогда протестовала даже активнее и решительнее, чем сегодня это делают эстонцы, латвийцы, литовцы и поляки». Опасения восточных европейцев вполне понятны, но в этой связи следует задать вопрос. Если Запад отвернется от России и подтолкнет ее к альянсу с Китаем, станет ли эта страна менее националистической, менее реваншистской и менее опасной для своих соседей? Ответ отрицательный.

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Сближение между Россией и Западом не произойдет мгновенно, ибо среди прочего Восточная Европа будет относиться к этому с большой настороженностью, а в отношениях с Соединенными Штатами многие вопросы остаются без ответа. Но согласие на достройку «Северного потока — 2» было шагом, позволяющим не сжигать все мосты в отношениях с Россией и создать возможность для сближения в будущем, чтобы Москва не попала навсегда в объятия Китая. Чтобы добиться этого, понадобится много времени, терпения и стратегического мышления. Жест доброй воли по «Северному потоку — 2» — это лишь один маленький элемент головоломки. Восточная Европа будет недовольна, но с этим ничего не поделаешь.

Источник

Россия, США, Северный поток-2
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