На бюджет в вузы уже зачислили почти 60 тысяч абитуриентов

По государственному заказу по образовательным ступеням бакалавра, младшего бакалавра и магистра фармацевтического, ветеринарного и медицинского направления на бюджетную форму обучения зачислено почти 60 тыс. абитуриентов.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

«Количество зачисленных на основе полного общего среднего образования на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений) составляет 58 тысяч 698 человек, на младшего бакалавра — 467 человек», — говорится в сообщении.

В электронных кабинетах абитуриентов, которые выполнили все требования по представлению оригиналов документов в учреждения высшего образования, статус заявления изменился на «Включено в приказ (обучение за средства государственного бюджета)».

По данным государственного предприятия «ИнфоРесурс», в рейтинге высших учебных заведений по количеству зачисленных на бюджет первое место занимает Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» (3 тыс. 911 человек).

Следующие в рейтинге такие ВУЗы: 2 место — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (3 тыс. 66 человек); 3 место — Национальный университет «Львовская политехника» (2 тыс. 448 человек); 4 место — Львовский национальный университет имени Ивана Франко (2 тыс. 259 человек); 5 место — Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (1 тыс. 245 человек); 6 место — Национальный авиационный университет (1 тыс. 215 человек); 7 место — Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» (1 тыс. 215 человек); 8 место — Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1 тыс. 48 человек); 9 место — Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1 тыс. 26 человек); 10 место — Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (860 человек).

Среди популярных специальностей на бюджет первое место занимает «Среднее образование» — 6 тыс. 217 человек. Следующие в рейтинге такие специальности:

— 2 место — «Медицина» (3 тыс. 664 человека);

— 3 место — «Компьютерные науки» (3 тыс. 421 человек);

— 4 место — «Филология» (2 тыс. 325 человек);

— 5 место — «Инженерия программного обеспечения» (1 тыс. 899 человек);

— 6 место — «Компьютерная инженерия» (1 тыс. 700 человек);

— 7 место — «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика» (1 тыс. 659 человек);

— 8 место — «Строительство и гражданская инженерия» (1 тыс. 492 человека);

— 9 место — «Право» (1 тыс. 156 человек);

— 10 место — «Агрономия» (1 тыс. 108 человек).

В МОН напомнили, что поступающие, которые имеют льготы и претендуют на перевод на бюджет, должны предоставить в ВУЗ подтверждающие документы до 11 августа, а сам перевод состоится до 19 августа.

Зачисление на контракт продлится до 30 сентября.