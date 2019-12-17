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Для вступления в ВУЗы на бюджет порог составит не менее 125 баллов

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Для вступления в ВУЗы на бюджет порог составит не менее 125 баллов

Порог для вступления на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности в 2020 году, говорится в условиях приема в учреждения высшего образования.

«В 2020 порог для вступления на бюджет составит не менее 125 баллов, но одновременно поступающие смогут подать 5 заявлений на любые специальности. Эти и другие новации предусмотрены условиями приема в учреждения высшего образования в 2020 году — соответствующий приказ МОН зарегистрирован в Министерстве юстиции и вступил в силу сегодня, 17 декабря 2019 года», — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Также отмечается, что в следующем году на бакалавра впервые будут принимать сертификаты внешнего независимого оценивания четырех лет: 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 по всем предметам. Поступающий сможет подать сертификаты в любой комбинации, а именно, можно будет подать в одном пакете один сертификат 2017 года, один 2018 и 2019, или же все одного года.

Регистрация электронных кабинетов и загрузки в них документов будет начинаться 1 июля, а прием заявлений и документов — 13 июля.

Кроме того, будут расширены возможности для поступающих с особыми образовательными потребностями. В следующем году заведения должны будут обеспечить таким абитуриентам условия для прохождения экзаменов.

Отмечается, что для вступления на ряд специальностей установленные пороговые баллы. Как и в 2019 году, 150 баллов ВНО по вторым и третьим конкурсным предметам нужно иметь для поступления на специальности «стоматология», «медицина», «педиатрия». Немного повысился конкурсный балл на специальности «право», «публичное управление и администрирование», «международные отношения» — из 130 баллов он вырос до 140.

«В прошлом году творческие зачеты и творческие конкурсы обязательно проходили перед подачей документов в вузы. Так удалось избежать любой возможности манипулировать результатами творческих конкурсов, подгоняя их под результаты ВНО. Поэтому эта практика продолжится и в 2020 году. Вместе с тем, будут перенесены и вступительные экзамены для определенных категорий, поступающих до начала подачи заявлений», — говорится в сообщении.

Поступающим на бакалаврат на основе младшего специалиста нужно будет обязательно подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе. Кроме того, для обучения по специальности «экономика» и специальностям отраслей знаний «управление и администрирование» и «публичное управление и администрирование» дополнительно нужно будет подавать сертификат ВНО по математике (математике или истории Украины для вступления в контракт).

Впервые будет госзаказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Важно, что для этих абитуриентов не будет действовать порог 125 конкурсных баллов для участия в конкурсе на бюджет.

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В 2020 году также планируется расширить перечень специальностей, на которые нужно будет сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО на магистратуру. Так, в 2020 году составления единый экзамен предусмотрено для более 80 специальностей.

Кроме того, подчеркивается, что важной новацией является то, что подача электронных заявлений теперь будет доступна не только для поступающих на базе 11-ти классов, но и для поступающих в магистратуру после бакалаврата. Кроме того, возможность подачи документов через е-кабинеты будет у поступающих, имеющих право на льготы.

вступительная кампания, ВУЗ
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