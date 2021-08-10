Аналитики назвали самые скачиваемые приложения в мире

TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире в 2020 году, сообщает BBC. По количеству загрузок он опередил Facebook Messenger, согласно цифровой аналитической компании App Annie.
Китайский сервис для публикации коротких видео стал единственным приложением в топ-5, не принадлежащим Facebook. Несмотря на локальное поражение, соцсеть представляет значительную часть самых популярных сервисов этого рейтинга: Facebook, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp.
Одержать победу над американским техногигантом не помешал даже указ от 7 августа 2020-го года о запрете TikTok на территории США президента Дональда Трампа, утверждавшего, что приложение угрожает безопасности страны, так как китайские власти с его помощью якобы получают доступ к личным данным пользователей. 9 июня Джо Байден, действующий президент США, отменил указ Трампа.
Самые скачиваемые приложения 2020 года:
TikTok (Китай)
Facebook (США)
WhatsApp (США)
Instagram (США)
Facebook Messenger (США)
Snapchat (США)
Telegram (Россия)
Likee (Китай)
Pinterest (США)
Twitter (США)
TikTok — китайский сервис для создания и просмотра коротких видео, запущенный летом 2018 года и принадлежащий пекинской компании ByteDance. Приложением пользуются более 1 млрд пользователей из 150 стран.
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