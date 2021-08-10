Аналитики назвали самые скачиваемые приложения в мире

TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире в 2020 году, сообщает BBC. По количеству загрузок он опередил Facebook Messenger, согласно цифровой аналитической компании App Annie.

Китайский сервис для публикации коротких видео стал единственным приложением в топ-5, не принадлежащим Facebook. Несмотря на локальное поражение, соцсеть представляет значительную часть самых популярных сервисов этого рейтинга: Facebook, Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp.

Одержать победу над американским техногигантом не помешал даже указ от 7 августа 2020-го года о запрете TikTok на территории США президента Дональда Трампа, утверждавшего, что приложение угрожает безопасности страны, так как китайские власти с его помощью якобы получают доступ к личным данным пользователей. 9 июня Джо Байден, действующий президент США, отменил указ Трампа.

Самые скачиваемые приложения 2020 года:

TikTok (Китай)

Facebook (США)

WhatsApp (США)

Instagram (США)

Facebook Messenger (США)

Snapchat (США)

Telegram (Россия)

Likee (Китай)

Pinterest (США)

Twitter (США)

TikTok — китайский сервис для создания и просмотра коротких видео, запущенный летом 2018 года и принадлежащий пекинской компании ByteDance. Приложением пользуются более 1 млрд пользователей из 150 стран.