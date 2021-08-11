НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Национальный банк Украины (НБУ) отнес к категории неплатежеспособных банк «Земельный капитал» (Днепр) бывшего министра угольной промышленности Виктора Тополова (94,4% акций), который на 1 июня 2021 года по размеру общих активов занимал 63-е место (909,983 млн грн) среди 73 действовавших в стране банков, сообщила пресс-служба центробанка.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ № 400-рш/БТ от 11 августа 2021 года.

«Правление НБУ приняло решение отнести АО «КБ „Земельный Капитал“ в категорию неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором или определенный законодательством Украины срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств», — указано в сообщении.