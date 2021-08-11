Зеленский обсудит с Меркель гарантии для Украины по «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсудят гарантии исполнения Германией обязательств в рамках реализации проекта газопровода «Северный поток-2», сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Этот визит (Меркель в Украину 22 августа — Ред.) является логичным продолжением контактов визита президента Украины в четырехугольнике — Вашингтон — Европа, Брюссель — Берлин — Киев. Ангела Меркель и Владимир Зеленский будет говорить конкретно о том, как конкретно Германия будет гарантировать исполнение тех обязательств, которые дала на случай, если Россия после запуска „Северного потока-2“ попробует каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением», — сказал Никифоров на брифинге в Офисе президента в среду.

Он добавил, что в ходе переговоров обязательно будет обсуждаться безопасность на востоке Украины и то, «как реанимировать мирные переговоры».

Кроме того, по словам Никифорова, будут обсуждаться вопросы двухсторонних отношений Украины и Германии. «Германия — наш ключевой партнер и в политике, и в экономике, и в торговле, и в промышленности, и в энергетике. Потенциал для укрепления этих отношений большой», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он подчеркнул, что визит Меркель «доказывает, что про Украину без Украины ни слова, и что без прямых переговоров с президентом Украины современные самые важные вопросы безопасности в Европе не решить».

Никифоров также сообщил, что график и программа визита Меркель пока окончательно не сформированы и сейчас неизвестно, примет ли она участие в учредительном саммите «Крымской платформы» 23 августа, но соответствующее приглашение она получила.