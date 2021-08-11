NortonLifeLock покупает производителя антивируса Avast

Американский разработчик программного обеспечения для кибербезопасности NortonLifeLock и чешский антивирусный гигант Avast договорились о слиянии. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте американской компании.
По условиям сделки, акционеры Avast получат денежные средства и новые акции объединенной NortonLifeLock. У них будет выбор между двумя вариантами: либо получить за каждую бумагу Avast по $2,37 и 0,19 новой акции NortonLifeLock, либо по $7,61 и 0,03 акции NortonLifeLock. Коэффициент обмена акций основан, исходя из цены закрытия акций ($27,2) американской компании 13 июля — последнего дня до появления информации о переговорах двух компаний. В зависимости от выбора акционеров сумма сделки может составить $8,1-8,6 млрд.
Советы директоров NortonLifeLock и Avast считают, что слияние будет выгодно как стратегически, так и финансово и станет хорошей возможностью для создания нового бизнеса, который станет лидирующим в сегменте потребительских продуктов для информационной безопасности.
База клиентов объединенной компании превысит 500 млн пользователей. Ожидается, что сделка принесет около $280 млн годового дохода.
Компании планируют закрыть сделку в середине 2022 года. Акции объединенной компании будут торговаться на бирже NASDAQ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016