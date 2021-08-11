NortonLifeLock покупает производителя антивируса Avast

Американский разработчик программного обеспечения для кибербезопасности NortonLifeLock и чешский антивирусный гигант Avast договорились о слиянии. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте американской компании.

По условиям сделки, акционеры Avast получат денежные средства и новые акции объединенной NortonLifeLock. У них будет выбор между двумя вариантами: либо получить за каждую бумагу Avast по $2,37 и 0,19 новой акции NortonLifeLock, либо по $7,61 и 0,03 акции NortonLifeLock. Коэффициент обмена акций основан, исходя из цены закрытия акций ($27,2) американской компании 13 июля — последнего дня до появления информации о переговорах двух компаний. В зависимости от выбора акционеров сумма сделки может составить $8,1-8,6 млрд.

Советы директоров NortonLifeLock и Avast считают, что слияние будет выгодно как стратегически, так и финансово и станет хорошей возможностью для создания нового бизнеса, который станет лидирующим в сегменте потребительских продуктов для информационной безопасности.

База клиентов объединенной компании превысит 500 млн пользователей. Ожидается, что сделка принесет около $280 млн годового дохода.

Компании планируют закрыть сделку в середине 2022 года. Акции объединенной компании будут торговаться на бирже NASDAQ.