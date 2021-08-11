Войти
Правительство снижает тариф на электроэнергию для населения
официально
Правительство снижает тариф на электроэнергию для населения
Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым
дружба народов
Лукашенко рассказал, когда Беларусь признает российский Крым

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Дело нардепа Юрченко направлено в суд

187
Дело нардепа Юрченко направлено в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его посредника, обвиняемых в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к оказанию такой выгоды за внесение изменений в законодательство депутатами Верховной Рады, сообщается на странице САП в Facebook.

В САП не называют имени нардепа и его пособника, но, по данным Центра противодействия коррупции (ЦПК), речь идет о внефракционном народном депутате Александре Юрченко, ранее исключенном из фракции «Слуга народа», и его «неофициальном помощнике» Иване Фищенко.

По данным САП, летом 2020 года НАБУ получило информацию о существовании организованной группы, участники которой получают неправомерную выгоду за использование законных полномочий народных депутатов, и начало специальную операцию с включением в состав группы детектива «под прикрытием». «Народный избранник попросил передать ему через посредника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс за внесение предложений в проект закона Украины „Об управлении отходами“ и в дальнейшем еще $200 тыс для подкупа народных депутатов — членов соответствующего Комитета Верховной Рады», — говорится в сообщении.

В дальнейшем участники преступления были проинформированы неизвестными о проводящейся операции и пытались завуалировать свою деятельность, но экспертиза подтвердила достоверность полученных в ходе следствия аудиовидеозаписей и наличие в высказываниях обвиняемых просьбы к предоставлению денежных средств им и членам комитета Верховной Рады.

Читайте также: НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Во время досудебного расследования с целью обеспечения конфискации имущества как вида наказания на недвижимое имущество и автотранспортные средства обвиняемых наложен арест. Посреднику в передаче неправомерной выгоды НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 сентября, нардепу 17 сентября 2020 года, а 3 марта 2021 года материалы уголовного производства были открыты для ознакомления защитой обвиняемых.

НАБУ, Александр Юрченко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 11 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Пан Порошенко, узнаю Вас в гриме!

Даже Мустафу Найема передают от Порошенко к Зеленскому как «переходящее красное знамя». При Порошенко Найема взяли в список БПП и сделали депутатом Верховной Рады, а при Зеленском «ценного кадра» трудоустроили сначала в «Укроборонпром», а сейчас назначили замминистра в Мининфраструктуры.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

История Чауса показывает, что за политические репрессии придется отвечать. И, скорее всего, до конца жизни

Любому судье достаточно просто представить, что пережил - и что еще может пережить - Николай Чаус, чтобы понять, что не надо участвовать в политическом заказе. Вот такие вот трезвые выводы получаются из всей этой истории. Плюс истории о бывшем судье Родионе Кирееве.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Зачем нам Антонов?

Зачем нам Антонов, если у нас есть много более успешным производителей? Обычно под более успешными у нас понимают небольших производителей легкомоторных самолётов. Каждый раз недоумеваю, когда слышу такие сравнения. Честно говоря, я не представляю такой дискуссии в США.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016